«Высокие заборы не спасут Европу от беженцев» — Der Spiegel

Берлин, , 08:30 — REGNUM Проблема с беженцами в странах ЕС является наиболее острой темой на сегодняшний день, ей должно уделяться должное внимание. Об этом в интервью Der Spiegel 11 июля заявил уполномоченный представитель правительства Германии по правам человека Кристоф Штрессер.

Он подчеркнул, что странам Евросоюза грозит очередной наплыв беженцев в 2017 году, но «это не только проблема ЕС, но и всего мира, она должна была быть одной из главных тем на саммите G20». Штрессер добавил, что «помимо заявлений в итоговой декларации нужно еще и действовать».

Он отмечает, что «высокие заборы также не спасут Европу от беженцев», имея в виду некоторые восточноевропейские страны, в том числе Венгрию, которые «возводят заборы на границах с соседними государствами от беженцев».

«Да, возможно, если мы все огородимся заборами, к нам будут пребывать меньше беженцев, но не из-за того, что в тех странах, откуда они бегут, условия улучшились, они просто будут искать альтернативный вариант, — говорит Штрессер.

Мы в первую очередь должны помогать африканским странам, откуда бежит большинство мигрантов, в социальной и экономической сферах, инвестировать в развитие инфраструктуры, обеспечивать жителей рабочими местами. Только так мы можем справиться с потоком мигрантов».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день насчитывается около 1,45 млн беженцев из стран Северной Африки, которые ищут случая добраться до ЕС.