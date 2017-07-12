Городом на Колыме руководил чиновник с поддельным дипломом

Ягодное, Магаданская область, , 08:30 — REGNUM Ягодинский городской округ в Магаданской области возглавил человек с заведомо подложным дипломом. Руководителем муниципалитета Павла Страдомского избрали по конкурсу, на который он заявился с недействительным документом об образовании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета региона.

По факту обмана возбуждено уголовное дало по третьей части статьи 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»). Главой Ягодинского городского округа Павел Страдомский был избран в ноябре 2015 года по конкурсу. Полномочия его истекают в 2018 году.

В ходе следствия будут установлены обстоятельства изготовления подложного документа и его приобретения подозреваемым, уголовное дело квалифицируется как особо важное.

Как сообщало ИА REGNUM, за использование поддельного диплома в июне 2017-го в Новгородской области бы осуждён депутат Земского собрания Лукояновского района. Его оштрафовали на 45 тыс. рублей, несмотря на то, что своей вины народный избранник не признал.

Читайте также: Нижегородский депутат осужден за использование фальшивого диплома