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Названы сроки переговоров с Токио по морскому сообщению с Южными Курилами

Политика

Переговоры пройдут на уровне заместителей глав МИД

Токио, 12 июля 2017, 08:22 — REGNUM  Российско-японские переговоры между правительствами на тему регулярного морского сообщения между Южными Курилами и префектурой Хоккайдо (Япония) пройдут в конце августа 2017 года, пишет газета Mainichi Shimbun.

Переговоры будут проходить между заместителями министров иностранных дел России и Японии. Соответствующее решение было принято российским президентом Владимиром Путиным и японским премьер-министром Синдзо Абэ в ходе минувшей встречи на 12-м саммите G20 (Гамбург, Германия).

Отмечается, что как Москва, так и Токио рассматривают возможность такого сообщения — в свете планов по совместной российско-японской хозяйственной деятельности на этих российских островах.

Уточняется, что в рамках морского сообщения на острова смогут ездить представители японского бизнеса. Кроме того, будет производиться транспортное сообщение — перевозка товаров и других грузов.

В этом процессе будет использован успешный опыт рейсов между Курилами и Хоккайдо на теплоходе «Этопирика».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, японская бизнес-миссия в течение четырех дней работала на российских островах Итуруп, Кунашир и Шикотан. Гости изучали возможности ведения на них совместной экономической деятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: На южных Курилах завершила работу японская бизнес-миссия

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Курильские острова и Япония