Госдеп США одобрил поставки комплексов Patriot‍ в Румынию

Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Власти США поставят в Румынию зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, а Нидерланды — авиационные ракеты Hellfire. Об этом говорится в сообщении подведомственного Пентагону Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны.

Уточняется, что сделки уже одобрил Госдепартамент США, далее контракты в течение 30 дней рассмотрят в Конгрессе. По мнению Пентагона, эта сделка расширит цели внешней политики и национальной безопасности США.

Также она позволит Румынии — союзнику США по НАТО — улучшить свои оборонительные возможности, поскольку система Patriot будет использована для «усиления обороны и сдерживания региональных угроз».

Вероятная сделка при этом «не изменит базовый военный баланс в регионе». Пентагон оценивает стоимость контракта с Румынией в $3,9 млрд, с Нидерландами — в $34 млн.

Всего планируется в рамках контрактов поставить Румынии семь ЗРК Patriot, включающих 56 ракет одной модификации и 168 — другой. Нидерланды приобретут 70 дополнительных ракет Hellfire, ранее Амстердам запросил 180 ракет.

Для реализации контракта в Румынию отправятся 30 технических специалистов правительства США и 40 частных американских подрядчиков. Они помогут развернуть ЗРК в Румынии и обучат персонал.

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