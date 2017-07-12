ЦРУ: Россия и WikiLeaks занимаются подрывом западной демократи

Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео на мероприятии организации «Альянс разведки и национальной безопасности».в Вашингтоне заявил, что Россия и организация WikiLeaks предпринимают «активные действия» по подрыву демократии на Западе.

По его словам, WikiLeaks и Россия являются угрозами, с которыми сталкивается ведомство. Они ведут деятельность, стараясь «размыть» демократию и верховенство закона во всем мире.

Помпео назвал WikiLeaks «негосударственной вражеской разведывательной службой», которая занимается вербовкой шпионов и платит людям, «крадущим законные секреты». Полученная информация используется для подрыва западных демократий.

Что касается правительства России, то оно давно является основной фигурой в мире, практикующей «активные меры». «Это продолжается десятилетия», — заявил Помпео. Он вновь заявил о якобы вмешательстве Москвы в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Глава ЦРУ пошел дальше, заявив, что аналогичные усилия Москва якобы предпринимала и раньше: в течение десятилетий, даже в 1970-е годы. И, конечно, эти попытки делались в 2012 году.

Кроме того, Помпео заявил, что «хакерскими атаками» занимаются Китай и Иран: он якобы видел их «во множестве», когда был в составе надзорного комитета Палаты представителей Конгресса США.

Напомним, после президентских выборов в США, состоявшихся 7 ноября 2016 года, подконтрольные проигравшим демократам СМИ начали сообщать о якобы вмешательстве России в выборы. В частности, в «связях с Россией» обвиняют Трампа и его окружение. Доказать это, как и «вмешательство России» они не могут.

Москва неоднократно опровергала такие обвинения, называя их «голословными». Тем не менее, эту тему продолжают активно развивать американские СМИ, ранее сообщившие, что спецпрокурор по «вмешательству России в президентские выборы» Роберт Мюллер уже отобрал 13 юристов для участия в расследовании «российского вмешательства».

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