Москва, , 07:37 — REGNUM Соглашение об ассоциации с Украиной, одобренное советом министров экономики и финансов стран Евросоюза, является кабальным для Киева и должно рассматриваться как фиаско Петра Порошенко, считает сенатор Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, украинскому лидеру не стоит гордиться ассоциацией с ЕС, ведь соответствующее соглашение предполагает массу ограничений для Украины. Этот факт никоим образом не говорит о каком-либо «поражении» Кремля, как заявил Порошенко.

«Это кабальное соглашение с массой ограничительных квот для Украины — поражение не Кремля, а его собственное», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter, говоря о Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля соглашение об ассоциации с Украиной было окончательно одобрено советом министров экономики и финансов Евросоюза. Таким образом, сделан последний шаг в процессе ратификации соглашения.

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Временное действие соглашения об ассоциации Украины и ЕС началось еще в 2014 году. В рамках торгового соглашения работает система квот — Киев приобретает товары ЕС по преференциальным тарифам в пределах установленных ограничений. При этом со стороны Украины по отношению к ЕС действуют квоты на три вида товаров — свинину, мясо птицы и сахар, то в отношении Киева действующих квот уже 36.

Одобрение соглашения об ассоциации Украины и ЕС президент страны Петр Порошенко назвал «очередным поражением Кремля». По его мнению, Украине теперь предстоит «этап глубоких и всеохватывающих реформ», итогом которых станет «построение лучшего европейского будущего для украинского народа».

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