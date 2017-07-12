Названы самые комфортные города-миллионники в России

Москва, , 07:18 — REGNUM Согласно «Индексу качества городской среды», разработанным КБ «Стрелка» совместно с АИЖК, Москва является самым удобным для жизни городом среди миллионников в России, пишет 12 июля газета «Известия».

По данным издания, по итогам опытного применения индекс может быть использован Минстроем в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». В рамках исследования был проведен мониторинг качества городской среды в 90 населенных пунктах России по нескольким показателям.

В частности, оценивались жилье и прилегающее пространство, озеленение и водные пространства, уличная и социально-досуговая инфраструктуры, а также общественно-деловая инфраструктура и общегородское пространство.

Кроме того, в пункты входили ряд подпунктов, такие как разнообразие, комфорт и безопасность. Для оценки городов «Стрелка» применяла данные, полученные при помощи геоинформационных систем, а также космические снимки, спутниковые системы навигации и контент из социальных сетей.

Москва по сумме баллов набрала 73% от максимально возможного числа. Состояние города — единственного из всех, оценено как хорошее (выше 70%). Авторы исследования подчеркивают, что столица выиграла только потому, что власти города «продуманно и целенаправленно занимаются созданием комфортных условий для жителей».

Удовлетворительным названо качество среды в Санк-Петербурге (65%) и Казани (51%). Эти города выиграли у Москвы по разделу «социально-досуговая зона». Меньше всех баллов набрал Волгоград: его результаты в сумме составили 32%, а по всем пунктам индекса были показаны минимальные результаты.