Парижское соглашение по климату рушится — Die Tagesschau

Анкара, , 06:48 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на саммите G20 о приостановлении ратификации Парижских соглашений по климату 2015 года из-за позиции США. После этого многие СМИ писали о том, что «соглашение по климату рушится», передает 11 июля Die Tagesschau.

Немецкие СМИ интерпретировали заявление Эрдогана как «месть канцлеру Германии Ангеле Меркель за то, что немецкие власти отказали ему в публичных выступлениях перед соотечественниками», «он не хотел, чтобы саммит прошел гладко, и Меркель осталась героем», пишет издание.

В то же время Эрдоган заявил, что «парламент Турции не ратифицирует соглашение до тех пор, пока обещание более развитых стран выделять финансовую помощь развивающимся странам не будет выполнено».

Напомним, развитые страны пообещали выделять до 2020 года $100 млрд в год на помощь развивающимся странам, которым сложнее реализовать все условия Парижских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 1 июня объявил, что его страна выходит из Парижского соглашения, обещания, о чём он давал ещё в рамках своей президентской кампании.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, которое подписали 194 страны в декабре 2015 года. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который так и не стал глобальным и выполнен не был. Данное соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.