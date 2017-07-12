Радио REGNUM: первый выпуск за 12 июля

Москва, 12 июля 2017, 08:00 — REGNUM
- Есть контакт: ЕС нуждается во взаимодействии с РФ;
- Закон международной жизни: Россия пригрозила США жёстким ответом на невозврат дипсобственности;
- Награждён посмертно: российский военный советник погиб в Сирии;
- «Дыра» в экономике: отток капитала вырос почти в два раза;
- Особый статус: экономическая зона в Карачаево-Черкесии эффективна, а в Чечне — нет;
- Оставить надежды: Смольный предложил навсегда забыть о купании в Петербурге.
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