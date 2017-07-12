Правительство США ограничило использование ПО «Лаборатории Касперского»

Вашингтон, , 05:52 — REGNUM Администрация США исключила продукцию «Лаборатории Касперского» из двух списков разрешённых поставщиков программного обеспечения для государственных структур, передаёт агентство Reuters.

Как уточняется, продукты российской компании удалены из списков, касающихся контрактов на предоставление услуг в области информационных технологий, а также цифрового фотооборудования.

Соответствующее решение приняла Администрация общих служб (GSA) США, которая регулирует контракты и тендеры правительства.

Как следует из заявления ведомства, данная мера была предпринята после «тщательного рассмотрения» вопроса и имеет целью «обеспечение целостности и безопасности правительственных систем Соединённых Штатов».

Отмечается, что это решение последовало за публикациями в СМИ о предполагаемой связи «Лаборатории Касперского» с российскими спецслужбами.

В российской компании заявили, что на данный момент не получали от американской стороны никаких уведомлений относительно своего статуса в качестве поставщика.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что «Лаборатория Касперского» якобы имеет тесные связи с российским правительством и разведывательными службами и в частности разработала специальное ПО в помощь ФСБ России. В компании опровергают данную информацию.