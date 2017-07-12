Сенат Бразилии одобрил трудовую реформу, несмотря на протесты оппозиции

Бразилиа, , 05:34 — REGNUM Верхняя палата парламента Бразилии одобрила реформу трудового законодательства, против которой активно выступали оппозиционные силы страны. В ходе голосования соответствующее решение было одобрено 50 голосами против 26, один сенатор воздержался, передаёт бразильский портал R7.

В время заседания представляющие оппозицию законодатели, пытаясь не допустить голосования, на протяжении нескольких часов блокировали трибуну, а также занялиместо спикера палаты Эунисиу Оливейры. Тот, в свою очередь, распорядился выключить свет и отключить микрофоны в зале, но это не возымело эффекта. Голосование удалось провести только после долгих переговоров с протестовавшими сенаторами.

Акция протеста несогласных с реформой проходила и на улице перед зданием парламента. Манифестанты также требовали отставки президента страны Мишела Темера.

Напомним, в дополнении к реформе пенсионной системы, в которой предлагается увеличить и зафиксировать возраст выхода на пенсию для мужчин в 67 лет, а для женщин в 62 года, правительство Бразилии осуществляет трудовую реформу, которая снижает защищённость работника, позволяя работодателю в коллективных договорах нарушать трудовое законодательство страны. Кроме того, реформа затруднит финансирование деятельности профсоюзов, отменив обязательный профсоюзный взнос.

Меры, критикуемые профсоюзами и отстаиваемые работодателями, стали предметом всеобщей забастовки 30 июня, которой, однако, не удалось парализовать страну из-за низкого участия некоторых секторов, главным образом транспорта.

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