Сенат Бразилии одобрил трудовую реформу, несмотря на протесты оппозиции

Бразилиа, 12 июля 2017, 05:34 — REGNUM Верхняя палата парламента Бразилии одобрила реформу трудового законодательства, против которой активно выступали оппозиционные силы страны. В ходе голосования соответствующее решение было одобрено 50 голосами против 26, один сенатор воздержался, передаёт бразильский портал R7.В время заседания представляющие оппозицию законодатели, пытаясь не допустить голосования, на протяжении нескольких часов блокировали трибуну, а также занялиместо спикера палаты Эунисиу Оливейры. Тот, в свою очередь, распорядился выключить свет и отключить микрофоны в зале, но это не возымело эффекта. Голосование удалось провести только после долгих переговоров с протестовавшими сенаторами.
Акция протеста несогласных с реформой проходила и на улице перед зданием парламента. Манифестанты также требовали отставки президента страны Мишела Темера.
Напомним, в дополнении к реформе пенсионной системы, в которой предлагается увеличить и зафиксировать возраст выхода на пенсию для мужчин в 67 лет, а для женщин в 62 года, правительство Бразилии осуществляет трудовую реформу, которая снижает защищённость работника, позволяя работодателю в коллективных договорах нарушать трудовое законодательство страны. Кроме того, реформа затруднит финансирование деятельности профсоюзов, отменив обязательный профсоюзный взнос.
Меры, критикуемые профсоюзами и отстаиваемые работодателями, стали предметом всеобщей забастовки 30 июня, которой, однако, не удалось парализовать страну из-за низкого участия некоторых секторов, главным образом транспорта.
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