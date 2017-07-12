Италия призывает Испанию, Францию и Мальту открыть свои порты для беженцев

Рим, , 05:50 — REGNUM Италия призывает ввести новые правила в рамках выполнения миссии ЕС «Тритон» по спасению беженцев, которая помогает стране справляться с потоком нелегальных мигрантов. Рим призывает отправлять беженцев в другие страны Средиземного моря, пишет 11 июля Die Tagesschau.

Все корабли и самолеты миссии «Тритон» находятся под командованием министра внутренних дел Италии Марко Миннити, который говорит о том, что, такие страны как Испания, Франция и Мальта, имеющие выход к Средиземному морю, также должны принимать беженцев.

Однако многие страны ЕС — «против дополнительных дверей» для мигрантов. Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер говорит, что «из-за нововведений поток мигрантов может сильно увеличиться».

Напомним, миссия «Тритон» была создана в 2014 году только для спасения тех беженцев, которые находятся в бедственном положении, в ней участвуют 26 стран Евросоюза.

В настоящее время «Тритон» обладает следующими ресурсами: 350 специалистов, 11 морских судов и пять самолетов.