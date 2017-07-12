Трамп-младший заявил, что не рассказывал отцу о встрече с юристом из России

Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Сын президента США Дональд Трамп-младший не ставил отца в известность о своей встрече с российским юристом Натальей Весельницкой в период президентской кампании 2016 года. Об этом он заявил телеканалу Fox News.

«Это не было значимым событием», — сказал Трамп-младший, отметив, что вообще не помнил о состоявшейся встрече до тех пор, пока информация о ней не всплыла в СМИ.

По его словам, о встрече «нечего было рассказывать» Дональду Трампу, поскольку «это были выброшенные на ветер 20 минут».

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что сын Дональда Трампа в самый разгар президентской кампании в США встречался с юристом Натальей Весельницкой, которая якобы имеет «связи в Кремле».

По данным издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему пообещали предоставить информацию, компрометирующую кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

После этого Трамп-младший опубликовал в Twitter свою электронную переписку, связанную с организацией встречи. Он признал, что его действительно «выманили» компроматом на Хиллари Клинтон, однако в ходе встречи «быстро выяснилось, что Весельницкая не располагала значимой информацией».

Сама Весельницкая, между тем, опровергла наличие у неё как связей с Кремлём, так и порочащих Клинтон сведений.

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