В Гамбурге создано спецподразделение по расследованию преступлений на G20

Гамбург, Германия, , 05:20 — REGNUM Гамбургская полиция объявила о создании специального подразделения G20-Soko, которое будет заниматься расследованием преступлений, совершенных демонстрантами во время саммита, пишет 11 июля Der NDR.

Официально о создании подразделения заявил начальник полиции города Ральф Мартин Майер. Он отметил, что около 110 служащих будут в ближайшие недели расследовать преступления, в том числе просматривая тысячи видео и фотографий с демонстраций.

Майер добавил, что «сейчас самое важное — выявить виновников насилия и справедливо их наказать». Подразделение может рассчитывать на помощь еще около 60 чиновников с других федеральных земель Германии, в том числе на сотрудников федерального управления уголовной полиции.

Сотрудники прокуратуры в Гамбурге говорят о том, что в настоящее время насчитывается 186 арестов и 51 человек под стражей. Подразделению уже помогли около пяти тыс. свидетелей: они направили около двух тыс. графических файлов и видео, которое полиция скомпоновало в 100-часовое видео. Некоторые данные уже были опубликованы в местных СМИ.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» прошел в Гамбурге 7—8 июля. Полиция сообщает о присутствии до 150 тыс. демонстрантов, среди которых несколько тысяч левых экстремистов, устроивших массовые беспорядки в ходе демонстраций.