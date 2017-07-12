СМИ: Россия и Китай не поддержат американский пакет санкций против КНДР

Москва, , 04:44 — REGNUM Москва и Пекин не поддержат американский проект резолюции Совета безопасности ООН, предусматривающий введение новых санкций против Северной Кореи. Об этом 12 июля пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах.

Предлагаемые Вашингтоном ограничения включают эмбарго на энергопоставки Пхеньяну, а также запрет на работу северокорейских рабочих за рубежом.

Россия и Китай, как сообщается, вновь предлагают свой план урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

При этом издание отмечает, что особая позиция Москвы и Пекина повышает вероятность введения Соединёнными Штатами вторичных санкций против китайских и, возможно, российских компаний.

Напомним, после очередного испытания баллистической ракеты Северной Кореей, состоявшегося 4 июля, американская сторона передала странам-членам Совбеза ООН проект резолюции о введении новых санкций против Пхеньяна.

На созванном по инициативе США заседании Совета безопасности представители Вашингтона также заявили о готовности к силовому решению ядерной проблемы Корейского полуострова.

«Соединенные Штаты готовы задействовать весь спектр возможностей для защиты себя и своих союзников. Одну из наших возможностей составляют вооруженные силы. Мы задействуем их, если будем должны, но мы бы предпочли не идти в этом направлении», — заявила постпред США при ООН Никки Хейли.