В США отложили введение в действие решения Обамы о снятии санкций с Судана

Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Администрация США отложила введение в действие решения предыдущего президента Барака Обамы о снятии санкций с Судана, которые были введены из-за нарушений прав человека и военных конфликтов в стране, говорится в распространённом сообщении Госдепартамента.

Как уточняется, окончательное решение данного вопроса отложено ещё на три месяца, то есть до середины октября.

Напомним, 13 января 2017 года уходящая администрация Барака Обамы решила отменить торговое эмбарго в отношении Судана за сотрудничество восточноафриканской страны в борьбе с терроризмом.

При этом отмена санкций была отложена на 180 дней, чтобы поощрить Судан к приложению больших усилий для борьбы с терроризмом и улучшению ситуации в области прав человека.

Соединённые Штаты ввели санкции против Судана в 1997 году за нарушение прав человека. В 2006 году были наложены новые санкции, за насилие в регионе Дафур.

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