Спецпрокурор США изучит переписку Трампа-младшего о компромате на Клинтон

Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Назначенный Минюстом США специальный прокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер изучит сведения о встрече сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года, передаёт CNN.

По информации источников телеканала, Миллер намерен провести проверку по факту этой встречи, и в том числе изучит опубликованную Дональдом Трампом-младшим электронную переписку с посредником.

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что сын Дональда Трампа в самый разгар президентской кампании в США летом 2016 года встречался с юристом Натальей Весельницкой, которая якобы имеет «связи в Кремле».

По данным издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему пообещали предоставить информацию, компрометирующую кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Сама Весельницкая в интервью телеканалу NBC опровергла утверждения о том, что она работала на российские власти, а также подчеркнула, что не имела никакого компромата, на кандидата от демократов.

В свою очередь Трамп-младший публиковал в Twitter свою электронную переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который выступал посредником при организации встречи.

По словам сына Дональда Трампа, его действительно «выманили» компроматом на Хиллари Клинтон, однако в ходе встречи «быстро выяснилось, что Весельницкая не располагала значимой информацией».

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