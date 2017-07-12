На Украине начато расследование в отношении генпрокурора Луценко

Киев, , 01:59 — REGNUM Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины начала расследование в отношении генерального прокурора страны Юрия Луценко, передаёт УНИАН.

Как сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, расследование начато после заявлений лидера Радикальной партии Олега Ляшко о том, что сведения в декларации Юрия Луценко не соответствуют действительности.

«САП отреагировала на заявления лидера Радикальной партии… И нами внесены в Единый реестр досудебных расследований Украины два его обращения о возбуждении уголовных производств по тем фактам, которые были озвучены», — сказал Холодницкий.

11июля в Верховной раде Олег Ляшко обвинил генерального прокурора в уклонении от уплаты налогов и призвал его уплатить налоги, в том числе за дом площадью 900 квадратных метров.

В этот же день Верховная рада рассматривала представление Генпрокуратуры Украины о лишении депутатской неприкосновенности члена Радикальной партии Андрея Лозового, подозреваемого в уклонении от налогов на сумму более 1,7 млн гривен.

Запрос ГПУ в результате был отклонён. Снятие неприкосновенности с Лозового поддержали 177 депутатов при 226 необходимых.