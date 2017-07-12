Баку обратился к Москве в связи с российско-армянскими учениями погранвойск

Баку, , 01:51 — REGNUM Баку обратился к Москве за разъяснением касательно российско-армянских учений по пресечению прорыва нарушителей из Ирана в Нагорный Карабах, сообщает азербайджанское агентство «АПА».

«С целью внесения ясности в вопрос начальник Госпогранслужбы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев направил письмо первому заместителю директора — руководителю пограничной службы ФСБ России генералу армии Владимиру Кулишову», — говорится в сообщении.

В информации отмечается, что в ближайшее время в связи с данным вопросом будет предоставлена дополнительная информация.

10 июля новостное агентство Sputnik со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России сообщило, что подразделения пограничного управления ФСБ России в Армении и погранвойск Службы национальной безопастности Армении отработали сценарий пресечения попытки прорыва нарушителей из Ирана в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.

«В целях повышения согласованности действий сил и средств подразделений пограничного управления ФСБ России в Армении и пограничных войск Службы нацбезопасности Армении в различных условиях обстановки была организована и проведена совместная тренировка на тему «Проведение пограничного поиска на стыковом (Нювадинском) направлении», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к тренировке были привлечены подразделения Мегринского пограничного отряда ПУ ФСБ России и второго пограничного отряда Погранвойск СНБ Армении. В ходе тренировки отработаны порядок взаимного оповещения взаимодействующих подразделений и действия российских и армянских пограничников при поиске нарушителей госграницы, пытающихся прорваться вглубь территории Нагорного Карабаха.

В соответствии с замыслом, два условных нарушителя армяно-иранской госграницы преодолели линейную часть сигнализационного комплекса и пересекли административную границу Армении и НКР, попытавшись скрыться в горной местности. По результатам поиска один из учебных нарушителей был задержан пограннарядом при попытке скрыться, а второй обнаружен при помощи квадрокоптера с установленной на него видеокамерой. После задержания учебных нарушителей был осуществлен их обыск и конвоирование», — говорится в сообщении.

В соответствии с межгосударственным договором о статусе пограничных войск России на территории Армении от 1992 года, охрану армяно-турецкой и армяно-иранской границы выполняют российские пограничники.

Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в Ереванском международном аэропорту Звартноц.