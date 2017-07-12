Госдеп США не комментирует «абстрактные» заявления РФ о дипсобственности

Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт в ходе брифинга отказалась комментировать заявления Москвы о готовности принять ответные меры в случае неразрешения ситуации с российской дипломатической собственностью в США.

«Я не стану давать комментариев или делать предположения относительно каких-либо действий или угроз российской стороны. На данный момент это всё абстрактно», — заявила представитель Госдепартамента.

Она также напомнила, что 17 июля в Вашингтоне должна состояться встреча заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, и предложила сперва дождаться результатов этих переговоров.

Напомним, 11 июля глава МИД России Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини подтвердил готовность Москвы предпринять ответные действия в случае, если Вашингтон не отменит своё решение о запрете доступа к российской дипсобственности в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

По словам министра, такой ответ — это «закон дипломатии, закон международной жизни». При этом Лавров всё же выразил надежду, что США «как страна, которая всегда выступает и выступала за верховенство права, будет соблюдать международные обязательства».

В конце декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за якобы имевшее место вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США. Одновременно с этим Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну.

Кроме этого, властями США был закрыт доступ на загородные комплексы посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Как сообщали в МИД России, данные базы использовались для отдыха дипломатов и членов их семей.

Российские власти тогда приняли решение не предпринимать встречных мер в отношении Вашингтона.