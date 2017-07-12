Катар объявил об увеличении численности турецких военных в Дохе

Доха, , 00:48 — REGNUM Власти Катара объявили об увеличении контингента турецких военнослужащих на военной базе в Дохе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Вооружённых сил Катара.

Согласно сообщению катарских военных, сотрудничество между Дохой и Анкарой в военной сфере «является частью совместных действий по поддержке антитеррористических усилий и поддержанию безопасности и стабильности в регионе».

Точное количество дополнительно прибывших в страну турецких военнослужащих не уточняется.

Напомним, что одним из требований Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Бахрейна, предъявленных Дохе в качестве условия восстановления дипотношений, является прекращение Катаром военного сотрудничества с членом НАТО Турцией и закрытие её военной базы на своей территории. Турция начала размещать своих военных в Катаре после заключения соглашения между странами в 2014 году.

Другими требованиями являются в частности, разрыв дипломатических отношений с Ираном и закрытие международной телекомпании Al Jazeera.

Четыре арабских страны обвинили Доху в поддержке террористических группировок и сближении с Ираном вразрез с интересами стран Персидского залива и объявили о разрыве дипотношений с Катаром.

Власти Катара отказываются выполнять их требования, заявляя, что они направлены не на борьбу с терроризмом, а на ограничение суверенитета страны.

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