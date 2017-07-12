В Сирии при миномётном обстреле погиб российский военный советник

Хама, Сирия, , 00:18 — REGNUM В сирийской провинции Хама погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов, сообщило 11 июля Министерство обороны России.

Капитан Российской армии Николай Афанасов погиб в результате минометного обстрела, которому боевики подвергли военный городок одной из частей сирийской армии в провинции Хама.

«Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск», — указывает российское военное ведомство.

Капитан Николай Афанасов посмертно представлен к государственной награде.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 сентября 2015 года по просьбе правительства Сирии Россия проводит военную операцию против незаконных вооруженных формирований и отрядов группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Самолёты ВКС России поддерживают боевые операции сирийской армии. Российские военные советники оказывают помощь в обучении сирийских подразделений. Кроме того, в Сирии действуют подразделения Сил специальных операций Минобороны России и военная полиция.

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