Арабские страны: Санкции против Катара не будут отменены

Доха, , 23:50 — REGNUM Пока Катар не выполнит требований ультиматума арабских стран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет не отменят санкций, принятых против официальной Дохи, сообщается в совместном заявлении стран Персидского залива.

Коллективное заявление опубликовано 11 июля на портале «Аль-Йоум».

В тексте указано, что Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн не отменят ограничительных мер, пока власти Катара не пообещают выполненить их требования по противодействию терроризму и сохранению стабильности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, Катар отказался выполнять требования ультиматума четырёх арабских стран, обвинивших Доху в поддержке террористических группировок и сближении с Ираном вразрез с интересами стран Персидского залива.

Дохе был предъявлен ряд требований, среди которых — разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие международной телекомпании Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и закрытие её военной базы на своей территории.

Власти Катара отказались выполнять эти требования, заявив, что в действительности они направлены не на борьбу с терроризмом, а на ограничение суверенитета страны.

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