Москва, , 23:17 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков назвал поражением президента Украины Петра Порошенко соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной, которое 11 июля одобрил совет министров экономики и финансов стран ЕС.

По его словам, Порошенко «зря гордится» этим соглашением: ассоциация с ЕС грозит Украине массой ограничительных квот. Пушков отметил, что это соглашение — кабальное.

Это «кабальное» соглашение означает поражение не Кремля, как ранее заявил Порошенко, а «его собственное», считает сенатор.

Напомним, 11 июля Порошенко назвал «очередным поражением Кремля» ратификацию Советом Евросоюза соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

По его словам, Москва проиграла, потому что якобы Россией были мобилизованы «все ресурсы» против соглашения об ассоциации. Однако цель, заявленная Майданом зимой 2013−2014 годов, выполнена.

Порошенко также выразил уверенность в том, что Украина вскоре окажется в «семье европейских народов», то есть вступит в ЕС и НАТО. Он предупредил, что это единство потребует усилий как со стороны власти, так и общества.

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