Александр Шпунт, , 22:58 — REGNUM

13 июля бывший президент США Барак Обама сделает свой первый общественный политический ход после ухода из Белого дома в январе.

Обама будет присутствовать на сборе средств, организованном в частном доме в Вашингтоне, округ Колумбия, где вместе с ним буду находиться бывший генеральный прокурор Эрик Холдер и лидер меньшинства в доме Нэнси Пелоси.

Спонсоров собирают для формирования бюджета «Национального демократического комитета по перераспределениюизбирательных округов», главного политического проекта демократов в процессе подготовки к 2021 году, когда штатам предстоит ревизовать электоральные карты.

И хотя формально Нацкомитет по перераспределению возглавляет Эрик Холдер, реальным инициатором и лидером процесса выступает именно 44-й президент.

Национальный демократический комитет по перераспределениюизбирательных округов официально начал свою деятельность менее полугода назад, 12 января 2017 года. Комитет зарегистрирован по специальной юридической форме для НКО, ориентированных на политическую деятельность. По этой же форме в США регистрируются комитеты политических действий, собирающие средства на все предвыборные кампании, и т.н. СуперПАКи — комитеты «для свободных расходов», которые не могут финансировать непосредственно электоральные кампании, но могут при этом тратить какие угодно деньги на любы едругие политические акции.

Нацкомитет по перераспределению ставит главной своей целью добиться выгодных для демократов изменений в нарезке избирательных округов. Более того, подключение к деятельности комитета трех супертяжеловесов демпартии — 45-го президента, бывшего генпрокурора и действующего главы парламентской фракции — говорит о том, что истеблишмент демократов видит в деятельности комитета главную политическую задачу, выходящую по срокам реализации за рамки следующей избирательной кампании.

«Республиканскаянарезка округов после переписи 2010 года поставили демократов в системно невыгодную ситуацию. Вот почему самый важный поворотный момент для будущего Демократической партии состоится в 2021 году, когда штаты будут пересматривать свои законодательные акты [касающиеся электоральных карт]» — говорится в главном позиционирующем документе на сайте Нацкомитета.

«…Мы работаем над тем, чтобы отменить политические манипуляции [республиканцев] с нарезкой округов и создать более справедливое представительство в нашей демократической системе», — сказал на собрании в прошлый четверг прокурор Эрик Холдер.

Барак Обама, который после ухода из Овального кабинета приложил много усилий, чтобы не растратить по мелочам вес своего президентского статуса, вышел из тени вынужденно.

Три недели назад, 19 июня, Верховный Суд принял важнейшее решение, которое значительно подорвало позиции Национального демократического комитета по перераспределениюизбирательных округов.

В своем решении Верховный суд отменил решение суда нижней инстанции Висконсина, постановившего, что нарезка избирательных округов, проведенная республиканскими властями этого штата, была «несправедливой» и «дающей необоснованные преимущества» одним участникам выборов по сравнению с другими. Окружной суд требовал немедленной отмены новых электоральных карт, Верховный Суд отменил это решение, указав, что нет оснований для срочного изменения карт и демократам придется дожидаться 2021 года и пытаться побеждать в борьбе за перенарезку республиканцев в обычной парламентской процедуре.

История с подключением Верховного Суда к искам по поводу электоральных карт длится уже почти пятнадцать лет.

В 2004 году иск Пенсильвании по перекройке карт был отклонен в Верховном суде с закреплением правила, что суды США не должны рассматривать претензии по этой теме, потому что очень трудно»…юридически определить, когда роль политики в перераспределении переходит грань обычной межпартийной борьбы».

Лишать же избранные органы власти полномочий на основании подозрений, что они подыгрывают партии большинства — ставить судебную власть выше остальных ветвей власти и, что еще опасней, подрывать легитимность избранных парламентов и исполнительных властей штатов.

Однако демократы тогда не успокоились, и сумели, использовав переформулировку исков и юридические игры, де-факто обойти запрет решения Верховного Суда от 2004 года. И вот в этом году такое же дело вновь слушалось в знаменитом «Здании с восмиколонным портиком».

Ставки очень велики. Ведь если все выборы в органы власти штатов до 2021 года пройдут по «республиканским» электоральным картам, шансы через пять лет их изменить у демократов становятся призрачными. А вот если выборы пройдут по картам, подготовленным демократами — то и итог выборов может быть совсем другим. Да и решение сменить нарезку округов в 2021 году будет куда более пристойным в глазах избирателя, если такое решение опирается на судебные вердикты.

Решение Верховного Суда от 19 июня ослабило позиции Национального демократического комитета по перераспределениюизбирательных округов, и для закрытия прорыва фронта из тени пришлось выти лично Бараку Обаме.

Самая большая игра американской внутренней политики, в которой президентские выборы 2020 года — только один из эпизодов, только начинается.