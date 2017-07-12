В Белом доме назвали дату встречи замглавы МИД РФ и замгоссекретаря США

Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Встреча заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона состоится 17 июля, заявила журналистам начальник пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт.

По ее словам, встреча состоится в Вашингтоне.

«Мы довольны тем, что встреча есть в расписании», — цитирует Науэрт Reuters.

Ранее верхняя палата Конгресса — Сенат — почти единогласно одобрила законопроект, расширяющий санкции в отношении лиц, якобы причастных к «кибератакам», нарушениям прав человека и поставкам оружия президенту Сирии Башару Асаду.

Согласно законопроекту предполагается уменьшить срок рыночного финансирования до 14 дней российских банков, против которых введены санкции, для таких компаний нефтегазового сектора сроком до 30 дней.

В Белом доме 11 июля заявили об одобрении ужесточения санкций против России, однако уточнили, что не согласны с редакцией документа. В нем, по мнению администрации Трампа, нарушается конституция США.

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