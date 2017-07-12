Посольство РФ в Турции отреагировало на статью о Шамиле Басаеве

Анкара, , 22:50 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Анкаре выразило сожаление в связи с тем, что турецкая проправительственная газета Yeni Akit выпустила статью, в которой восхваляет чеченского террориста Шамиля Басаева. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 июля, пресс-секретарь российского посольства в Турции Александр Лешуков.

«Вызывает сожаление статья в турецкой газете Yeni Akit, восхваляющая террориста, ответственного за гибель многих людей. Огорчены очередной антироссийской публикацией, которая явно не соответствует высокому уровню российско-турецких отношений <…> Считаем неприемлемым восхваление любых проявлений терроризма и членов террористических структур», — заявил Лешуков.

Пресс-секретарь российского посольства добавил, что издание Yeni Akit известно своей антироссийской редакционной политикой. Однако эта газета не пользуется большой популярностью в Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкое издание Yeni Akit выпустило хвалебную статью о Шамиле Басаеве. Статья вышла по случаю одиннадцатой годовщины со дня его ликвидации российскими спецслужбами.

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