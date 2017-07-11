Турецкое проправительственное издание выпустило хвалебную статью о Басаеве

Анкара, , 22:34 — REGNUM Турецкая проправительственная газетаYeni Akitопубликовала 11 июля статью, в которой прославляется чеченский террорист Шамиль Басаев. Статье опубликовано по случаю 11-й годовщины со дня ликвидации террориста.

Издание пишет, что одиннадцатую годовщину уничтожения Басаева его якобы «вспоминают с милосердием и благодарностью» и «скорбят о нем».

Также упоминается один из террористических актов, совершённый Басаевым в 1991 году. Тогда он захватил российский пассажирский самолёт и вынудил его приземлиться в Анкаре. Издание считает, что та акция «прославила его на весь мир».

Приводятся ряд высказываний Басаева, где он хвастается тем, что в один день отряд боевиков под его руководством якобы убил более 300 российских солдат, а также пытается оправдать один из самых кровавых из совершенных им терактов — захват больницы в Буденновске в 1995 году.

Напомним, Шамиль Басаев был одним из самых кровавых чеченских полевых командиров и командовал отрядом радикальных исламистов. На его счету организация множества террористических актов.

По данным российских спецслужб, именно Басаев стоял за самыми крупными и жестокими терактами в России, в том числе терактом в театральном центре на Дубровке (погибли более 120 заложников) и захватом школы в Беслане (свыше 300 погибших). Именно Басаев организовал убийство Ахмата Кадырова.

Федеральная служба безопасности России сообщила, что Басаев был ликвидирован в ночь на 10 июля 2006 года в районе ингушского селения Экажево. По словам Николая Патрушева, который тогда занимал пост директора ФСБ, Басаев на тот момент готовил новый крупный теракт, связанный с предстоящим саммитом «Большой восьмёрки», который прошёл в Санкт-Петербурге с 15 по 17 июля 2006 года.