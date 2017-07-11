Лавров снова пригрозил США жёстким ответом на невозврат дипсобственности

Брюссель, , 22:14 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва предпримет ответные меры в случае неразрешения ситуации с российской дипломатической собственностью в США. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил 11 июля на пресс-брифинге по итогам переговоров с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

«Мы всё-таки надеемся, что США как страна, которая всегда выступает и выступала за верховенство права, будет соблюдать международные обязательства», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что такой ответ — это

«закон дипломатии, закон международной жизни».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва готовит жёсткий ответ на невозвращение российской дипломатической собственности в США, а также высылку российских дипломатов.

«Чем дольше США занимают позицию неприятия очевидного (а именно что дипсобственность нам должна быть возвращена и необходимо прекратить попытки осложнить деятельность российского дипперсонала, в том числе путём абсолютно неадекватной, необоснованной и наносящей огромный урон отношениям высылки нашего дипперсонала)… отсутствие понимания неприемлемости этого повышает шансы на столь же резкий и столь же жёсткий ответ с нашей стороны», — сказано в заявлении Рябкова, распространённом пресс-службой МИД РФ.

Напомним, в двух американских штатах — Мэриленд и Нью-Йорк — находятся российские дипломатические дачи, являющиеся собственностью Российской Федерации.

В конце президентского срока 44-й американский президент Барак Хусейн Обама инициировал очередные санкции в отношении России. В результате 35 российских дипломатов были высланы из США, а на дипломатическую собственность наложен арест.

С приходом к власти Дональда Трампа эта ситуация пока никак не изменилась.