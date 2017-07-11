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Siemens подал в суд из-за установки в Крыму своих турбин

Политика

Руководство концерна уверяет, что эти газотурбинные установки предназначались для применения в другом регионе России

Симферополь, 11 июля 2017, 22:05 — REGNUM  Германский концерн Siemens подал судебный иск против российской компании «Технопромэкспорт» из-за установки в Крыму газотурбинных установок его производства, заявил журналистам 11 июля представитель пресс-службы концерна Вольфрам Трост.

По словам Троста, иск, поданный в Москве, направлен против менеджмента компании «Технопромэкспорт».

По мнению руководства концерна Siemens, турбины его производства были поставлены в Крым в нарушение условий договора.

Как сообщало ИА REGNUM, западные СМИ распространили информацию о поставке двух газовых турбин производства концерна Siemens в Крым в обход антироссийских санкций, введенных Европейским союзом.

Кроме того, представители министерства экономики ФРГ 11 июля заявили, что немецкие компании обязаны соблюдать режим антироссийских санкций и не исключили проведения следствия таможенниками Германии.

Вышеупомянутые турбины предназначены для двух тепловых электростанций (ТЭС), строящихся в Севастополе и Симферополе.

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