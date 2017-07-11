«ЕР» не позволит уничтожать советские памятники в Прибалтике и Польше

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Патриотическая платформа «Единой России» предложит Президиуму Генсовета партии обратиться к президенту РФ, пПравительству РФ и Государственной думе РФ с просьбой разработать комплекс политических и экономических мер в ответ на уничтожение памятников солдатам-освободителям в странах Прибалтики и Польше.

Соответствующее положение вошло в резолюцию, принятую по итогам заседания Патриотической платформы, которое было посвящено теме сохранения исторической памяти и принятому 22 июня Сеймом Польши закону о сносе памятников, в том числе советским воинам-освободителям. Об этом заявил председатель Патриотической платформы, член Генсовета партии, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

«Действия соседних государств, которые несут в себе угрозу нашей общей исторической памяти, нельзя оставлять безнаказанными. Поэтому Патриотическая платформа «Единой России» предложит Президиуму Генсовета «Единой России» обратиться к президенту и правительству, а также к Госдуме с предложением разработать комплекс политических и экономических мер, для того чтобы предотвратить разрушение и уничтожение памятников советским воинам в странах Прибалтики и Польше», — заявил Дмитрий Саблин.

Кроме того, председатель Патриотической платформы «Единой России» намерен направить запрос в Генеральную прокуратуру РФ по поводу применения уголовного законодательства в случаях порчи или уничтожения советских памятников за рубежом.

«Почему не работает статья Уголовного кодекса РФ о сохранении памятников? Тот, кто подходит к памятнику с молотком или кувалдой, сразу подпадает под статьи Уголовного кодекса. Необходимо проанализировать, почему не работает соответствующий закон. Мною по этому поводу будет направлено обращение в Генеральную прокуратуру», — подчеркнул Дмитрий Саблин.

Кроме того, отметив, что для проработки данного вопроса можно также проанализировать международную практику, он высказал мнение, что, если демонтируются памятники, к примеру, в Польше, «мы должны быть готовы принять памятники у себя, чтобы потом вернуть, когда ситуация изменится». По его словам, ставить на территории России памятники польским солдатам было бы хорошей идеей.

По словам заместителя секретаря Генсовета «Единой России», депутата Госдумы Евгения Ревенко, в польском обществе отношение к сносу памятников советским воинам-освободителям далеко не однозначное. Так, на днях стало известно, что в городе Гожуве жители отстояли советский монумент, который намеревались демонтировать местные власти.

«Люди вышли и высказались: памятник не прославляет тоталитарный строй, а отдает дань уважения погибшим солдатам. После этого мэр города дал задний ход», — сообщил Евгений Ревенко.

Именно поэтому, считает Евгений Ревенко, реальная угроза, которая нависла над советскими памятниками в Польше, требует от России принятия ответных мер.

«В Государственной думе готовится обращение к парламентам европейских стран с просьбой заявить о своей позиции по этому вопросу. Полагаю, что сегодня по итогам заседания Патриотической платформы необходимо выработать резолюцию, в которой, во-первых, четко обозначить позицию «Единой России» ко всем подобного рода проявлениям. И, кроме того, обратиться к руководству партии, чтобы выработать адекватные меры, которые способны защитить не только нашу, но и общую историю, общую историческую память», — отметил Евгений Ревенко.

Немало усилий по спасению памятников прилагают польские общественники. Так, глава военно-патриотической организации Содружество «Курск» Ежи Тыц сообщил о подготовке юридической экспертизы, которая могла бы доказать, что одиночно стоящие памятники воинам-освободителям не попадают под действие недавно принятого сеймом Польши закона о сносе памятников.

«Экспертиза, которая заказана нашей организацией и которая будет готова к следующей неделе, покажет, попадают ли под этот закон отдельно стоящие памятники воинам-освободителям. Мы считаем, что ни один памятник воинам не может рассматриваться как объект пропаганды и никак не может влиять на политическую и экономическую систему страны», — считает Ежи Тыц.

«Обращаюсь к Сейму: панове, не рушьте памятники, не рушьте память, не будьте вандалами, остановитесь! Можно стереть памятники как факты, но тогда будут мифы. У вас находились концлагеря, где фашисты жгли людей, и Красная армия освобождала эти концлагеря», — такое заявление сделал в рамках заседания Патриотической платформы «Единой России» ветеран Великой Отечественной войны Иосиф Абугов, принимавший участие в освобождении Польши.

Напомним, 22 июня Сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, «прославляющих коммунизм». Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с «Институтом национальной памяти», и закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

Ранее в СМИ появилась информация, что в числе прочих монументов могут быть снесены памятники советским солдатам и офицерам, освобождавшим Польшу в годы Великой Отечественной войны.