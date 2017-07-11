Из США высылают эстонцев-нелегалов

Таллин, , 20:32 — REGNUM Иммиграционные службы США, начиная с октября, выслали из страны 1336 европейских нелегалов, среди которых восемь граждан Эстонии, сообщает новостное агентство AP.

Эстонский портал Postimees отмечает, что решительные действия президента США Дональда Трампа в отношении нелегальной миграции сказались, прежде всего, на выходцах из Европы.

Если за прошлый экономический год из страны были высланы 1456 европейских нелегалов, то теперь в период с октября 2016 года по 24 июля 2017года было выслано 1336 человек.

Тем временем новостное агентство BNS подчёркивает, что больше всего из США было выслано граждан Румынии — 193 человека, Испании — 117 человек и Великобритании — 102 человека.