«Я дважды встречалась с Трампом»: Грибаускайте подводит итоги президентства

Вильнюс, , 20:27 — REGNUM По случаю восьми лет пребывания Дали Грибаускайте на посту президента Литвы, которые она будет отмечать 12 июля, канцелярия главы страны распространила итоги работы президента за последний год. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 июля, в пресс-службе главы Литвы, больше всего внимания в этот период было уделено «социальной безопасности жителей», «сокращению коррупции», «обеспечению справедливости и дальнейшему укреплению обороны страны».

В достаточно объемном списке собственных заслуг, Грибаускайте приписано некое сокращение социальной изоляции общества (цифры статистики, как именно этот разрыв сократился — не приводятся), реформа детских домов, вступление нового Трудового кодекса и предложение «вернуть в него больше социальной чуткости» (оно было только высказано, парламент принял иной вариант, а Грибаускайте, раскритиковав трудовую модель, его подписала).

«Сокращение коррупции и обеспечение справедливости являются одними из важнейших приоритетов президента с самого начала срока полномочий», — говорится в сообщении об итогах работы, однако не приводятся никакие примеры, какие именно меры были предприняты, что бы достичь этого приоритета.

«Для более эффективной борьбы с коррупцией президент предложила расширить круг лиц, которые обязаны представлять публичные декларации имущества, также преградить путь злоупотреблению политиками деньгами благотворительных фондов и оказанию теневой поддержки предприятиям, которыми управляют государства и самоуправления», — эта цитата содержится в докладе, однако не говорится, как именно такие меры снизили коррупцию. А вот о скандалах вокруг концерна MG Baltic, который по подозрению прокуроров подкупил депутатов парламента от фракции Саюдис либералов, в отчёте не говорится. Либералы, стоить отметить, традиционные союзники Грибаускайте.

«Президент взяла на себя роль лидера при формировании политики науки и инноваций, представив вехи, в которых обрисованы конкретные стратегические направления для обеспечения прогресса и конкурентоспособности государства. Президент лично приложила усилия, чтобы Литва стала членом престижной организации CERN. Встречи президента с потенциальными инвесторами в рамках иностранных визитов, последовательное внимание к привлечению новых инвестиций в Литву также привели к ощутимым результатам — в Литве открыты подразделения британского Barclays Rise и финского Outokumpu», — говорится в отчёте, правда не уточняется, что по развитию инноваций Литва официально занимает предпоследнее место в ЕС, при этом страна потратила на инновации в пересчёте на душу населения больше всего в Евросоюзе, однако деньги из-за коррупции целей не достигли.

Отдельно Грибаускайте себе в заслугу поставила резкое увеличение трат на оборону, до 2% от ВВП в 2018 году. «Для того, чтобы гарантировать поддержку США безопасности стран Прибалтики, президент постоянно поддерживает связи с новой администрацией США: президент дважды встречалась с президентом США, министром обороны Джеймсом Мэттисом, в конце июля планируется вторая встреча с вице-президентов Майком Пенсом», — отчитывается пресс-служба Грибаускайте.

«Большие усилия прилагаются для синхронизации электросетей стран Прибалтики с сетями континентальной Европы, что очень важно для энергетической независимости страны. Кроме того много внимания уделяется вопросу Белорусской АЭС — благодаря усилиям Литвы ядерная безопасность уже стала одним из приоритетов внешней политики ЕС. А опыт Литвы, приобретенный при строительстве Клайпедского терминала СПГ и обеспечении энергетической самостоятельности, уже становится товаром для экспорта. Литва начнет строить терминал СПГ для Хорватии, уже консультирует руководителей таких проектов в Колумбии, Уругвае, Индонезии, Бразилии, на Мальте, в Южно-Африканской Республике. К позиции Литвы прислушивается и Совет Европы, где интересы страны представляет президент. На формальных и неформальных встречах Совета Европы решаются стратегические вопросы: санкции в отношении России, энергетика, охрана внешних границ ЕС, защищаются интересы граждан Литвы в процессе Brexit. Литва и дальше остается самым главным адвокатом Украины — последовательная позиция президента способствует единству лидеров Европы в вопросе санкций в отношении России, также поддержка и помощь Литвы помогли добиться введения безвизового режима для Украины и Грузии», — заключено в отчёте пресс-службы Грибаускайте.