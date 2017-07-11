Трамп-младший рассказал, как его «выманили» компроматом на Клинтон

Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Сын президента США Дональд Трамп-младший в своем Twitter опубликовал переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который организовал его встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года.

Признав факт встречи с гражданкой РФ в разгар предвыборной кампании его отца, в чем его обвиняют в рамках раздуваемой в США кампании о якобы вмешательстве Кремля в президентские выборы, Трамп опубликовал переписку с посредником.

Трамп-младший пояснил, что встреча в Нью-Йорке состоялась после того, как он получил просьбу от российского певца Эмина Агаларова, переданную Голдстоуном. С Агаларовым сын Трампа был знаком еще с 2013 года.

«Информация, которую они предлагали, как я думал, была политическим оппозиционным исследованием», — написал Трамп-младший, имея ввиду практику сбора информации о политических оппонентах с целью их дискредитации.

Речь в исследовании якобы шла о сопернице Трампа на президентских выборах — кандидате от Демократической партии Хиллари Клинтон. В ответ на предложение о разговоре с Эмином Агаларовым Трамп-младший ответил Голдстоуну, что если это информация о Клинтон, то ему «это нравится».

При этом Трамп-младший сначала попытался поговорить об этом по телефону, однако после неудачи согласился на личную встречу с Весельницкой. Причем говорить сама Весельницкая хотела «об усыновлении и Акте Магнитского».

По данным газетыThe New York Times, Весельницкая якобы имеет «связи в Кремле». Изданию Трамп-младший раскрыл ранее подробности встречи, сказав, что его действительно «выманили» компроматом на Клинтон.

«Быстро выяснилось, что она не имела значимой информации», — сказал сын президента США, уточнив, что после этого он обсудил с Весельницкой проблему усыновления детей, что и было целью беседы.

Голдстоун же заявил изданию, что адвокат сказала ему о якобы имеющихся у нее данных о возможных незаконных взносах в пользу избирательной кампании Хиллари Клинтон в Национальный комитет Демократической партии.