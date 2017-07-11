В Литве вновь предсказывают правительственный кризис

Вильнюс, , 20:15 — REGNUM Реформа лесничеств Литвы, которая в последние полгода расшатывала основу правящей коалиции в стране, похоже, может ее и разрушить. Председателя социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса рассердили переговоры партнеров по коалиции крестьян с консерваторами, и он заявил, что коалиция, работающая в таких условиях, не имеет смысла, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 июля.

«Если партнеры по коалиции подписывают соглашения, пытаясь заручиться поддержкой оппозиции, это означает не что иное как признание, что коалиция непродуктивная, и что правительство работает в условиях меньшинства. Коалиция предназначена для поиска консенсуса. Если различаются мировоззрения, политические «характеры», можно работать и без консенсуса. Но тогда формальное существование коалиции не имеет никакого смысла», — написал политик на своей странице в социальной сети Facebook.

После этого пошли слухи, что Палуцкас намерен вывести социал-демократов из коалиции, так как еще перед тем, как стать председателем партии, он заявлял, что не видит необходимости цепляться за власть.

Лидер крестьян Рамунас Карбаускис сегодня в Сейме перед пленарным заседанием сказал, что по поводу закона о лесах расходятся только мнения партий, но коалиция остается прежней. «Коалиция не меняется, в ней работают Социал-демократическая партия Литвы и Союз крестьян и зеленых Литвы, наши мнения разделили партнеров, но то, что сейчас происходит, говорит о том, что мы находим в Сейме поддержку всем предложениям правительства. Либо помощь коалиции, либо помощь оппозиции», — сказал Карбаускис.

Перед рассмотрением поправок к закону о лесах оппозиционная фракция «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы заявила, что намерена поддержать инициированную правящими реформу, а премьер Саулюс Сквернялис пообещал за это стремиться ввести новый льготный тариф НДС на отопление.

О таком достигнутом сегодня соглашении журналистам сообщили лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис и премьер Сквернялис: «Нас попросили поддерживать важные реформы, которые необходимы Литве. Когда находишься в оппозиции, трудно добиться, чтобы за наши законы голосовали. Мы просили поддержать наши законопроекты. Мы говорим о возвращении к льготному тарифу НДС на отопление во время осенней сессии. Надеемся, что в этот отопительный сезон цены на отопление не вырастут». По его словам, консерваторы поддержат реформу лесничеств максимально, насколько будет возможно.