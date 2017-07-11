Порошенко об ассоциации с ЕС: Кремль проиграл

Киев, , 19:59 — REGNUM Кремль проиграл после ратификации Советом Евросоюза соглашения об ассоциации Украины и ЕС, написал президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

По его словам, ратификация этого соглашения — одного из главных ожиданий и требований Майдана — стала «очередным поражением Кремля». Проиграла Москва потому, считает Порошенко, что якобы Россией были мобилизованы «все ресурсы» против соглашения об ассоциации.

Теперь же Порошенко уверен в том, что Украина окажется в «семье европейских народов», то есть вступит в ЕС и НАТО, однако это единство потребует усилий как со стороны власти, так и общества.

«Это этап глубоких и всеохватывающих реформ, который потребует максимальных усилий и объединения всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества ради построения лучшего европейского будущего для украинского народа», — написал Порошенко.

Ранее 11 июля соглашение об ассоциации было одобрено Советом министром экономики и финансов стран Евросоюза, что позволит начать полностью реализовывать соглашение с 1 сентября 2017 года.

Есть уже действующие положения соглашения, например, с 1 января 2016 года действуют почти все пункты о зоне свободной торговли. Пока не работают положения в сфере обороны, предотвращения конфликтов, а также борьбе с терроризмом.

С 1 ноября 2014 г. между Украиной и ЕС началось временное действие Соглашения об ассоциации, в рамках которого установлен режим зоны свободной торговли. 21 марта 2014 г. Украина и ЕС подписали экономическую часть Соглашения об ассоциации, а 27 июня 2014 г. — его политическую часть.

Кроме того, до полного вступления в силу документа отложено действие пунктов о налогообложении, государственных финансах, миграции и пограничному контролю.

Действует в рамках торгового соглашения и система квот: Украина покупает европейские товары по преференциальным тарифам в пределах квот. Причем если Украина ввела для ЕС квоты на три вида товаров (свинина, мясо птицы, сахар), то со стороны Евросоюза квоты действуют на 36 украинских товаров.

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