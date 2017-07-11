Военный Донбасс: иностранные инструкторы обучают солдат ВСУ

Киев, , 21:05 — REGNUM В Донбассе на Донецком направлении активизировались позиционные бои с применением тяжелой артиллерии калибров 122 и 152 мм, танков, БТР, БМП, минометов и всего спектра пехотного вооружения. Данную информацию 11 июля подтверждают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Так, замначальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что за прошедшие сутки ВСУ 39 раз нарушили режим прекращения огня.

«На Донецком направлении противник задействовал тяжелую артиллерию, по 13 населенным пунктам и прилегающим к ним районам применено 16 снарядов калибра 152 и 122 мм, а также 11 мин калибра 120 мм и 19 мин калибра 82 мм. На Мариупольском направлении противник осуществил обстрел четырех населенных пунктов и прилегающих к ним районов, в ходе которых активно применялись танки, гранатометы и стрелковое оружие. Наиболее интенсивному обстрелу со стороны ВСУ подвергся район поселка шахты «Трудовская» Петровского района Донецка. Вчера вечером с 21 до 22 часов в результате минометного обстрела произошло прямое попадание в частный дом по адресу ул. Галическая, 11. Множественные осколочные ранения получили двое мирных жителей: Павличенко Елена Евгеньевна 1967 года рождения и Смаковский Вячеслав Александрович 1963 года рождения», — сказал Басурин.

Он сообщил, что под артобстрел попали жилые кварталы г.Докучаевск.

«Кроме того, произошло возгорание и полное разрушение частного дома по адресу ул. Зеленый Гай, 92. Выехавший по данному адресу пожарный расчет МЧС ДНР подвергся целенаправленному минометному обстрелу со стороны ВСУ. Лишь по счастливой случайности никто из личного состава расчета не пострадал, машина получила частичные повреждения. В ходе того же обстрела повреждены четыре трансформаторные подстанции, в результате чего 10 улиц остались без света. Также обстрелам из артиллерии калибра 122 и 120 мм минометов со стороны ВСУ подвергся Докучаевск. В результате данных обстрелов повреждения получили четыре жилых дома», — рассказал Басурин.

По его словам, разведка ДНР продолжает фиксировать факты обучения иностранными инструкторами военнослужащих ВСУ.

«Так, на базе 201 учебного центра (г. Каменец-Подольский, Хмельницкая область) под руководством иностранных инструкторов по минно-взрывному делу проводятся занятия с личным составом 48 отдельной инженерной бригады по изготовлению самодельных взрывных устройств, начиненных поражающими элементами. В ходе практических занятий особое внимание уделяется маскировке данных взрывных устройств под предметы быта, малозаметные в городских условиях. Данный факт свидетельствует о том, что военное руководство Украины продолжает держать курс на дальнейшею эскалацию конфликта в Донбассе с использованием террористических методов», — считает Басурин.

В Народной милиции ДНР проинформировали о размещении в районе населенных пунктов Новоселовка и Мирное нацбатальона.

«Командованием батальона под предлогом усиления так называемой блокады Донбасса планируется выставление блокпостов для осуществления поборов с местных жителей», — прогнозирует Басурин.

В свою очередь официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что за прошедшие сутки ВСУ четыре раза нарушил режим прекращения огня, обстреляв позиции ЛНР в населенных пунктах Раевка, Первомайск, Березовское и Калиновка.

«Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82-мм, гранатометы различных видов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 50 мин и гранат», — уточнил Марочко.

Он сообщил, что украинское командование продолжает нагнетать обстановку в регионе, производя перегруппировку тяжелого вооружения вблизи линии разграничения.

«По нашим данным, в районе населенного пункта Широкий Станично-Луганского района в направлении Валуйского отмечено передвижение военной колонны противника в составе двух 152-мм САУ «Акация» на тралах и трех грузовых автомобилей «Урал» с боеприпасами. В районе населенного пункта Болотное вскрыто скопление до семи единиц военной техники, из них два танка Т-64, БМП — три единицы, и два грузовых автомобиля с боеприпасами», — сказал Марочко.

Представитель ЛНР также рассказал, что в районе Попасной солдат ВСУ, находясь в состоянии наркотического опьянения, застрелил из автомата своего сослуживца.

«9 июля в населенном пункте Попасная военнослужащий 24-й бригады ВСУ после употребления наркотических веществ выстрелил из автомата в сослуживца, который от полученных ранений скончался», — добавил Марочко.

В то же время 11 июля во всех пограничных частях Украины проходят траурные мероприятия по случаю третьей годовщины трагедии под Зеленопольем (Донбасс, под контролем ЛНР).

Кроме того, спикер Минобороны по вопросам «АТО» Андрей Лысенко заявил, что 10 июля в районе Станицы Луганской (Донбасс, под контролем ВСУ) в результате подрыва на взрывном устройстве погиб один солдат ВСУ.

«Сегодня погибших и раненых в зоне «АТО» нет. Однако вчера вблизи Станицы Луганской наш военнослужащий попал на растяжку и погиб», — сказал Лысенко.

По его словам, на Луганском направлении наблюдалась наиболее напряженная ситуация. В частности, в Троицком позиции ВСУ были обстреляны из артиллерии и минометов (прилетело 45 мин). Также под огонь минометов попали украинские силовики в Малиновом и Катериновке. Всего 10 июля на Луганском направлении произошло восемь обстрелов со стороны ЛНР, пять из них — из тяжелого вооружения.

Лысенко сообщил, что на Донецком направлении произошло всего два обстрела, оба произошли вблизи Авдеевки.

«Враг применял гранатометы и стрелковое оружие», — добавил он. Полковник также проинформировал, что на Приморском направлении подавляющее большинство всех вражеских вооруженных провокаций было зафиксировано на участке фронта Павлополь — Широкино. «Враг вел огонь из гранатометов различных систем, а также стрелкового оружия. На упомянутом участке вражеские обстрелы происходили и днем, и ночью», — подчеркнул Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) согласовали установление очередного режима тишины с 24 июня 2017 года. Оно получило неофициальное название «хлебное», поскольку действует на период сбора зерновых. Ранее, в марте-апреле 2017 года в Минске участники ТКГ также согласовывали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Несмотря на достигнутые соглашения, противоборствующие стороны продолжают вести боевые действия.