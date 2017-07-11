Трамп рапортует о «больших победах» в борьбе с «Исламским государством»*

Вашингтон, , 19:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о больших победах в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом американский президент написал сегодня, 11 июля, в своём Twitter-аккаунте.

«Большие победы в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)!» — пишет Трамп.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили гибель своего номинального лидера Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади.

В Пентагоне пока официально не смогли подтвердить эту информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июня министерство обороны России заявило, что аль-Багдади, предположительно, был убит 28 мая в результате удара российских ВКС.

Кроме того, иракские войска смогли окончательно выбить боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мосула. Премьер-министр Ирака побывал в городе, где поздравил солдат и местных жителей с его освобождением.