Ингушетия отмечает 25-летний юбилей

Магас, , 19:13 — REGNUM В Ингушетии сегодня, 11 июля, проходят торжества по поводу юбилея республики. Среди гостей, которые приехали разделить праздник с жителями субъекта РФ, созданного 25 лет назад, глава Минкавказа Лев Кузнецов, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Максим Владимиров, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, главы регионов СКФО, Крыма, Ульяновской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Праздничные мероприятия, посвященные 25-летию образования республики, проходят по всей Ингушетии, а основные — в ингушской столице Магасе. На площади «Алания» в Магасе состоится шествие ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, воспитанников кадетского корпуса и спортсменов.

На площади перед стометровой башней Согласия, являющейся символом национального единения, состоится концерт с участием звезд ингушской эстрады и артистов из других уголков России. На территории, прилегающей к башне, проходят красочные театрализованные представления, викторины.

Гости праздника знакомятся с историей, культурой и традициями народов, проживающих в Ингушетии, в этнодворах и национальных подворьях. Здесь же можно попробовать национальные блюда, увидеть изделия из металла, дерева, войлока, керамики, бисера, рыбьей кожи, старинные сабли, ружья, ножи, кинжалы, сувенирные башни из камня.

Желающие могут попробовать себя в мастер-классах по художественной ковке, резьбе по дереву, росписи по керамике, плетению цветов из бисера, созданию национальных костюмов, картин из рыбьей кожи.

Завершит праздничный день салют в столице Ингушетии.

Напомним, указ президента России «Об образовании Ингушской республики» был подписан 4 июня 1992 года.

В 1921 — 1924 годах Ингушетия была в составе Горской АССР, куда кроме нее, входили Чечня, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия. В 1924 году Горская республика была ликвидирована, и Ингушетия вошла в состав РСФСР как автономная область.

Спустя 10 лет, в 1934 году была создана Чечено-Ингушская автономная область, преобразованная в 1936 году в Чечено-Ингушскую АССР. В марте 1944 года автономия была ликвидирована, большая часть Ингушетии вошла в Северо-Осетинскую АССР в качестве Назранского района. Чечено-Ингушская АССР была восстановлена в 1957 году после возвращения из депортации чеченцев и ингушей.

30 ноября 1991 года на всенародном ингушском референдуме по вопросу восстановления ингушской государственности путем образования Ингушской Республики в составе РСФСР более 97,4% участников голосования или 70% всего взрослого населения региона ответили «за». Чечено-Ингушетия официально была разделена на Ингушскую республику и Чеченскую республику 10 декабря 1992 года на съезде народных депутатов РФ.