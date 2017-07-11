МИД РФ: Планы Киева отгородиться от России достойны сожаления

Москва, , 18:30 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации считает прискорбным желание официального Киева ввести биометрический контроль и предварительную электронную регистрацию для российских граждан, въезжающих на Украину, сообщает 11 июля Департамент информации и печати МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство будет внимательно следить, насколько эти украинские нововведения соответствуют нормам соглашения о порядке безвизовых поездок граждан России и Украины от 16 января 1997 года.

По мнению МИД РФ, желание Киева продолжать «порочную линию на разрыв контактов миллионов граждан двух стран» не является чем-то удивительным. Нынешним киевским властям многомиллионные родственные и дружеские связи граждан Украины и России кажутся реальной угрозой.

Этим и объясняются многочисленные и дорогостоящие потуги Киева обрубить эти связи. К таким попыткам относятся и смешная «стена Яценюка», и запрет на пользование российскими социальными сетями и поисковыми системами.

Попытки руководства Украины максимально затруднить культурные и человеческие отношения на уровне как государств, так и их граждан, весьма прискорбны, подчеркнули в министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о введении предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на Украину.

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