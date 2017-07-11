Милонов поменяет Петербургскую духовную академию на Московскую

Санкт-Петербург, , 18:26 — REGNUM Депутата Государственной думы от «Единой России» Виталия Милонова отчислили из Санкт-Петербургской духовной академии Русской православной церкви за прогулы и «хвосты». Как сообщил сам Милонов в Twitter, ему не позволили уехать из столицы даже для сдачи экзаменов в летнюю сессию.

«К сожалению, работа в Государственной думе не предполагает учебных отпусков. Даже на сессию не отпустили в СПб Духовную семинарию», — сообщил депутат.

В аппарате парламентария корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что Милонов был отчислен, так как не мог совмещать работу депутата в Москве и учебу в Санкт-Петербурге.

Осенью Виталий Милонов попытается поступить в Московскую духовную академию РПЦ, чтобы учиться и работать было удобнее.

Напомним, до нынешнего думского созыва Виталий Милонов был депутатом петербургского Заксобрания и, судя по всему, успешно совмещал это с получением духовного образования.

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