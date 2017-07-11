США и Катар будут вместе бороться с терроризмом

Доха, , 18:07 — REGNUM Соединенные Штаты и Катар подписали соглашение, направленное на поддержание антитеррористических усилий Дохи, сообщает 11 июля Associated Press.

Меморандум о взаимопонимании был подписан 11 июля во время визита в страну государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

В соглашении описаны «будущие действия, которые Катар может предпринять, чтобы усилить свою борьбу с терроризмом и его финансированием», заявил старший помощник Тиллерсона Р. Хаммонд.

Напомним, ряд арабских государств объявили о разрыве дипотношений с Дохой в начале прошлого месяца. Катар обвинили в поддержке международного терроризма и дестабилизации ситуации в регионе.

Позднее Дохе выдвинули ультиматум, согласно которому страна должна разорвать дипотношения с Ираном, закрыть телекомпанию Al Jazeera, разорвать соглашение о военном сотрудничестве с Турцией, закрыв ее военную базу на своей территории.

В начале июля Доха отвергла предъявленный ультиматум, заявив, что требования Бахрейна, Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ нарушают суверенитет страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Тиллерсон: Катар придерживается «разумных» позиций