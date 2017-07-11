В Литве поставлены на позиции американские комплексы ПВО Patriot

Вильнюс, , 17:56 — REGNUM Армия США впервые перебросила на территорию Литвы комплексы противовоздушной обороны Patriot, сообщает литовский новостной портал 15min.

В министерстве обороны Литвы заявляют, что это сделано на время совместных военных учений Tobruq Legacy 2017.

Манёвры Tobruq Legacy 2017 проводятся с целью отработки развёртывания и организации системы противовоздушной обороны. Сообщается, что эти учения будут проходить с 11 по 22 июля на территории Чехии, Румынии и Литвы.

Размещение комплексов ПВО, по словам представителя литовского министерства обороны, свидетельствует о сильном желании США обеспечивать безопасность Литвы, а также «предназначено для отработки быстрого развертывания военных сил в регионе».

Сообщается, что в данных учениях задействованы около 450 военнослужащих из четырех стран НАТО.

Стоит отметить, что американские вооруженные силы регулярно «репетируют» передовое развертывание систем ПВО дальнего действия в странах Восточной Европы. Ранее противовоздушные комплексы Patriot уже разворачивались ими на территории Чехии и в Польше.

Читайте ранее в этом сюжете: Столтенберг: «Мы будем наблюдать за учениями «Запад-2017»