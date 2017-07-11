Радио REGNUM: второй выпуск за 11 июля

Москва, 11 июля 2017, 18:00 — REGNUM
- Символ власти. Депутаты Татарстана хотят сохранить должность президента в республике;
- Понять и простить. Осужденный за покушение на Владимира Путина просит о помиловании;
- Автомобиль за субсидии. В России изменился порядок льготного кредитования;
- Русский — враг. На Украине и в Латвии снова борются с русским языком;
- На широкую ногу. Красноярцы поздравляют депутатов с повышением зарплат.
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Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 11 июля