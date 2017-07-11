Замена найдена: Ростенко окончательно покинул пост главы Ялты

Ялта, Крым, , 17:27 — REGNUM Депутаты Ялтинского городского совета приняли отставку с поста главы администрации города Андрея Ростенко. Сегодня же, 11 июля, депутаты назначили на пост исполняющей обязанности главы горадминистрации Елену Сотникову.

Как сообщало ИА REGNUM, отставку Андрея Ростенко с поста администрации города анонсировал 6 июля глава Крыма Сергей Аксенов — в ряду еще нескольких кадровых изменений.

Андрей Ростенко занимал пост главы администрации Ялты с ноября 2014 года. Во время своей работы он активно занимался борьбой с незаконными постройками. В том числе он добился сноса скандально известного торгового комплекса «Еда», который заслонил вид на набережную Ялты. Вместе с тем, в последние месяцы именно Ялта постоянно подвергалась критике республиканских властей в связи с нарушениями в градостроительной деятельности, застройкой парковой и прибрежной зоны. Еще одним поводом для критики стал новый Генплан, который Сергей Аксенов запретил депутатам принимать без согласования с республиканскими властями. Возмущение главы Крыма вызвало то, что представленный вариант генплана предусматривал сокращение санаторно-курортной и парковой зон на 122 гектара ради расширения жилой застройки.

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Елена Сотникова была назначена на должность первого заместителя главы администрации города лишь 7 июля. В 2010—2013 годах работала начальником главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым. С марта по май 2014 года возглавляла Министерство юстиции Республики Крым, затем работала заместителем начальника главного управления Министерства юстиции РФ по Республике Крым и Севастополю. Является секретарем местного отделения «Единой России» и советником председателя Государственного совета Крыма.

Отметим, что глава Крыма обещал не оставить Ростенко без работы, подобрав ему должность «в соответствии складу его характера».

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