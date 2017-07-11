Таиланд приобретет восемь южнокорейских легких истребителей Т-50

Бангкок, , 17:17 — REGNUM Власти Таиланда одобрили покупку восьми южнокорейских учебно-боевых самолетов Т-50, которые могут использоваться в качестве легких истребителей, 11 июля сообщает Reuters.

Т-50 должны заменить выведенные из эксплуатации самолеты, которые состояли на вооружении ВВС Таиланда 20 лет, заявил вице-премьер страны Правит Вонсуван (Prawit Wongsuwan). Сумма военной сделки составит $258 млн.

В министерстве обороны Таиланда подчеркнули, что правительство не сфокусировано на покупках военной техники исключительно у Китая, военные закупки также происходят и в других странах, включая США.

«У нас есть южнокорейские самолеты… Вы можете убедиться, что с точки зрения военных закупок мы не привязаны к одной конкретной стране», — заявил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча.

Напомним, в 2015 году Таиланд приобрел у Южной Кореи четыре самолета Т-50. За последнее десятилетие США продали Таиланду военную технику на сумму более $960 млн, включая вертолеты UH-60 «Блэк Хок», ракетные комплексы класса «воздух-воздух», несколько военно-морских ракетных и торпедных систем.

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