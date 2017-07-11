В Госдуме создается неформальная группа по российско-грузинским отношениям

Москва, , 16:59 — REGNUM Неформальная рабочая группа российско-грузинских парламентариев будет создана в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

В Госдуме проходит визит грузинских парламентариев, встреча стала первой за последние 10 лет. В состав делегации входят глава фракции «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия, член этой фракции Ада Маршания и заместитель председателя комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Нато Чхеидзе.

Полноценная «группа дружбы» с парламентом Грузии пока не создается, отметил Калашников.

«Решили создать неформальную группу. Пока к официальной группе парламент Грузии не готов», — сказал глава комитета Госдумы.

Предполагается, что заседания будут проходить примерно раз в месяц — как в Грузии, так и в РФ. Основными темами станут «продвижение важнейших вопросов упрощения визового режима, а также восстановления дипломатических отношений», уточнил депутат.