МИД КНР: пока одни пытаются решить корейскую проблему, другие ее усугубляют

Пекин, , 16:56 — REGNUM Разрешение ядерной проблемы на Корейском полуострове требует координации усилий и сотрудничества, равно, как и коллективной мудрости, а также всеобщей направленности на разрешение кризиса, передает слова пресс-секретаря МИД КНР агентство «Синьхуа» 11 июля.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан во время очередной пресс-конференции в ответ на призывы Японии и США к Китаю взять на себя больше ответственности и усилить давление на КНДР заметил, что в сердце проблемы лежит конфликт между Северной Кореей и США.

По словам Гэна, Китай всегда играл важную и конструктивную роль в решении проблемы на Корейском полуострове, а его вклад очевиден. При этом, если остальные стороны, так или иначе вовлеченные в конфликт, желают его скорейшего разрешения, то им следует вести совместную работу во имя общей цели.

«Пока Китай занимается исполнением резолюций Совбеза ООН и работает на денуклеаризацию полуострова, некоторые — работают на подрыв своих же собственных интересов безопасности. Как в таких условиях может быть разрешена проблема?», — задался вопросом Гэн.

Он также считает, что вовлечённые в конфликт стороны должны исполнять свои обязательства, а также работать вместе с Китаем во имя поиска мирного выхода из сложившейся ситуации посредством диалога и консультаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китайская народная республика поддерживает санкции международного сообщества в отношении Северной Кореи и свернула все имевшееся ранее взаимодействие с КНДР по военной линии.

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