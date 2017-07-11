Алексей Василивецкий опроверг обвинения в свой адрес (Киргизия)

Бишкек, , 16:47 — REGNUM Журналист Алексей Василевецкий ответил на обвинения в свой адрес, озвученные сегодня, 11 июля, одним из лидеров молодежного крыла Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Ренатом Самудиновым. Самудинов утверждал, что российский политтехнологАлексей Василивецкий был принят в ряды президентской партии СДПК:

«Нам не нравится, что гражданин России пытается управлять внутренними процессами. Он пытался рассорить молодежное крыло, чтобы нами было удобнее управлять. Хорошо, что этого не получилось. Мы бы хотели, чтобы он ушел», — отметил Самудинов.

В комментарии ИА REGNUM Алексей Василивецкий сообщил следующее:

«Молодые социал-демократы попросили меня о встрече, чтобы я им рассказал, какие проекты сегодня востребованы, что можно сделать, потому что [Ренат] Самудинов последние полгода только щеки надувал».

«В общем я не вижу проблемы, а СДПК принимает решения, уверяю вас, самостоятельно без моего участия».

Также Василевецкий подчеркнул, что вопреки утверждениям Рената Самдунова не является членом партии СДПК — «никогда меня туда не принимали, и я туда не вступал» и не работает в ФСБ — «это тоже, мягко говоря, не соответствует реальности».

Отметим, что в комментарии ИА 24. kg Василивецкий заявил, что «с политикой я не связан. В СДПК у меня много друзей, как и в других партиях. Мне было бы интересно помочь организовать молодежное движение». Обмен обвинениями звучит на фоне слухов о расколе в президентской партии СДПК, Скандальные заявления звучат за 4 дня до съезда партии, на котором будет обсуждаться тема президентских выборов, до которых осталось чуть больше 3 месяцев.