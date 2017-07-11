Siemins подаёт в суд на российские компании из-за газовых турбин в Крыму

Москва, , 16:35 — REGNUM Германский концерн Siemens Aktiengesellschaft подаёт иск к российской компании «Технопромэкспорт», которая входит в структуры «Ростеха», о якобы незаконном перемещении газотрубинных установок в Крым. Иск подан сегодня, 11 июля, в Арбитражный суд Москвы, следует из электронной картотеки дел.

Ответчиками по иску названы ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт».

Дата предварительного рассмотрения дела пока не установлена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что две газотурбинные установки производства германского концерна Siemens были поставлены в Крым в обход санкций Европейского союза.

В компании заявили, что не поставляли турбины в Крым и соблюдают все ограничения экспортного контроля.

Затем выяснилось, что турбины действительно были переправлены в Крым, где они будут установлены на строящихся тепловых электростанциях в Севастополе и Симферополе.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турбины, которые устанавливают для теплоэлектростанций на территории полуострова, произведены в России.

«В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях», — сказал Песков.