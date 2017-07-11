Siemins подаёт в суд на российские компании из-за газовых турбин в Крыму

Москва, 11 июля 2017, 16:35 — REGNUM Германский концерн Siemens Aktiengesellschaft подаёт иск к российской компании «Технопромэкспорт», которая входит в структуры «Ростеха», о якобы незаконном перемещении газотрубинных установок в Крым. Иск подан сегодня, 11 июля, в Арбитражный суд Москвы, следует из электронной картотеки дел.
Ответчиками по иску названы ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт».
Дата предварительного рассмотрения дела пока не установлена.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что две газотурбинные установки производства германского концерна Siemens были поставлены в Крым в обход санкций Европейского союза.
В компании заявили, что не поставляли турбины в Крым и соблюдают все ограничения экспортного контроля.
Затем выяснилось, что турбины действительно были переправлены в Крым, где они будут установлены на строящихся тепловых электростанциях в Севастополе и Симферополе.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турбины, которые устанавливают для теплоэлектростанций на территории полуострова, произведены в России.
«В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях», — сказал Песков.